Henk de Goeij stopt volgend najaar als voorzitter van Kozakken Boys

WERKENDAM • Henk de Goeij heeft bekendgemaakt aan zijn laatste jaar als voorzitter van Kozakken Boys bezig te zijn.

De Goeij op de website van de Werkendamse tweededivisionist: "Bij dit besluit ben ik niet over een nacht ijs gegaan, het speelt al langere tijd door mijn hoofd. Ik ben vier jaar actief geweest in de Businessclub en zit nu in m'n vierde jaar als voorzitter van de vereniging. Bij elkaar een aaneengesloten periode van acht jaar waarin ik me heb ingezet voor Kozakken Boys. De club staat er financieel en organisatorisch goed voor, er staat een stevig fundament waarop de komende jaren verder gebouwd kan worden. Ik vind dat het nu tijd is voor anderen om daar invulling aan te geven."

Intensief

Het is voor mij altijd een eer en een genoegen geweest om voorzitter te mogen zijn van deze prachtige club. Ik heb er veel energie in gestopt en heb genoten van de samenwerking met mijn medebestuursleden, vrijwilligers en sponsors, maar het besturen van Kozakken Boys is ook intensief en kost veel tijd en energie. Aangezien ik meer tijd wil besteden aan mijn bedrijf en niet te vergeten mijn gezin is het verstandig om deze keuze te maken. Ik zal zeker niet verloren gaan voor de club, want ik ben een Boys-man in hart en nieren."

Penningmeester

Kozakken moet naast een nieuwe voorzitter ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. Freek Vorthoren stopt eind 2021, na vijftien jaar, met deze functie. De Goeij legt het voorzitterschap in het najaar van 2020 neer.