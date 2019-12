Virtus begint december goed

WERKENDAM • Virtus is de belangrijke december maand goed gestart met een overwinning op Leiden, maar makkelijk was het zeker niet.

Al vroeg in de wedstrijd nam Virtus een 11-3 voorsprong en zag het er goed uit. Immers, de ervaren spelers Niels Plieger, Patrick Both en Martijn Both moesten toen nog hun opwachting maken. In het tweede kwart scoorde Virtus slechts elf punten en kwam Leiden helemaal terug in de wedstrijd. Tegen het eind van de eerste helft keek Virtus dan ook tegen een zeven punten achterstand aan.

Stevig woordje

Tijdens de rust werd door coach Dusan een stevig woordje gewisseld. In de tweede helft nam Virtus steeds meer het initiatief. Niels Plieger werkte heel de wedstrijd keihard en verdedigde de lange mannen van de bezoekers sterk. Opvallend was de wederopstanding van Patrick Both. Zijn inbreng was heel belangrijk en zorgde ervoor dat Virtus met nog 2,5 minuut te gaan een comfortabele acht punten voorsprong kon nemen.

Een driepunter van Leiden en slordig spel aan Virtus kant zorgden er onnodig voor dat het nog spannend werd in de slotfase. Met drie punten voorsprong in de laatste seconde gooide Niels Plieger met een vrije worp de eerste winst binnen voor Virtus. Eindstand: 71-67.

Komend weekend speelt Virtus uit en kan het opgebouwde zelfvertrouwen verder worden uitgebouwd tegen het gelijk op de ranglijst staande Groene Uilen uit Groningen. Het weekend daarop, op 21 december, speelt Virtus thuis tegen Uball.

De spectaculaire wedstrijd voor de NBB-beker tegen landskampioen Landstede Hammers wordt op 4 januari gespeeld in Werkendam.