Duidelijke cijfers voor dames Voltena in derby

WERKENDAM • De meiden van Voltena hebben in de derby met Sliedrecht Sport duidelijke cijfers op het scorebord gezet.

De Werkendammers wonnen met 1-3.

De eerste helft van de competitie is bijna ten einde, nog één wedstrijd te gaan. Komende zaterdag 14 december komt Sudosa Desto Dames 1 uit Assen op bezoek in topsportcentrum De Crosser in Werkendam. De wedstrijd begint om 19:00 uur en de toegang is gratis.