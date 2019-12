WERKENDAM • CFM/Transito heeft de, vooral in de tweede helft onderhoudende, futsalderby tegen ZVG/Cagemax vrijdagavond met 4-1 gewonnen.

In de eerste helft begonnen beide teams voorzichtig. Toch waren het verrassend de gastheren die tot de beste kansen kwamen. Na een kwartier spelen was er een doorbraak voor de thuisploeg, waarna ZVG/Cagemax aan de noodrem trok met een rode kaart tot gevolg. Uit de daaropvolgende vrije trap scoorde Erik Blokland de 1-0, waarna vlak voor rust de voorsprong nog werd verdubbeld door CFM/Transito.

Ook de tweede helft was voor de Werkendammers. Na een na veel consternatie afgekeurde goal van Bart Jongejan, die eerst door de scheidsrechters werd goedgekeurd, kwam CFM/Transito alsnog op een 3-0 voorsprong via Erik Blokland. ZVG/Cagemax ging steeds meer risico nemen, waarvan de uitstekend keepende Rob de Groot met een goal vanaf eigen helft profiteerde. Uiteindelijk wonnen de Werkendammers de wedstrijd met 4-2.

ZG/Cagemax staat ondanks de nederlaag nog tweede, CFM/Transito achtste.

De volgende wedstrijd voor CFM/Transito is aankomende vrijdag in Eindhoven. Om 21.30 uur is ZVV Eindhoven de tegenstander.

Doelpuntenmakers CFM/Transito: Erik Blokland (2), Bart Jongejan en Rob de Groot.

(verslag: CFM/Transito)