Zenuwslopende pot voor Voltena

WERKENDAM • In een zenuwslopende wedstrijd hebben de dames van Voltena uiteindelijk aan het langste eind getrokken tegen SV Dynamo.

Een vliegende start maakte het al snel 2-0 in sets voor de meiden van Voltena. In het begin van de derde set kantelde echter het spel. SV Dynamo gooit het over een andere boeg en Voltena weet daar even geen antwoord op.

Daarmee werkt de uitploeg langzaamaan een achterstand weg. Een vijfde set was nodig om het thuisspelend Voltena als winnaar van de wedstrijd te bekronen.