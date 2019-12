Ongelukkig ZVDO verliest van Nayade Classic

ANDEL • De waterpoloërs van ZVDO hebben zaterdag hun meerdere moeten erkennen in Nayade Classic. In Eindhoven werd het 10-4 voor de gastheren.

Het was duidelijk niet de wedstrijd van de Andelnaren. ZVDO had ook nog eens de pech dat een speler van Nayade Classic de juiste vorm te pakken had en mede daardoor wist Nayade Classic uit te lopen naar een 6-0 voorsprong.

Eerste doelpunt

Nadat Nayade Classic na rust de 7-0 had gemaakt, wist ook ZVDO haar eerste doelpunt van de avond maken. Het werd vanaf de rust een wedstrijd die meer in evenwicht was. Het fysieke spel bleef wel in de wedstrijd, maar ZVDO kreeg hier steeds meer grip op.

Nadat de eerste twee perioden werden afgesloten in een stand van 6-0, werden de derde en vierde periode met een stand van 4-4 afgesloten. Hierdoor werd het 10-4.