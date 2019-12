SKV trekt aan het langste eind

SLEEUWIJK • SKV heeft zaterdag ook het tweede duel van het nieuwste zaalseizoen gewonnen.

Tegenstander 't Capproen uit Hellevoetsluis had zijn eerste wedstrijd verloren en wachtte zodoende nog op zijn eerste punten. In de beginfase werden door 't Capproen de duimschroeven aangedraaid. Steevast werden de dames gezocht, waarbij vooral op de doorbraak gespeeld werd.

Tegenover de aanvallende kracht van de dames uit Hellevoetsluis stelde SKV een zeer gedisciplineerde verdediging op, waarbij de Sleeuwijkse heren zoveel mogelijk tot ondersteuning waren voor hun vakgenoten.

Wending

Een gelijk opgaande wedstrijd kreeg tegen het einde van de eerste helft een wending. Enkele scores van 't Capproen op rij maakten dat SKV toch met een verschil van twee de rust in zou moeten gaan. Resterend stonden er nog vijf seconden op de klok toen Van Weelden aanlegde vanaf de middenlijn en met zijn schot doel trof: 10-11. SKV had hiermee de aansluitingstreffer gevonden en ging met een positief gevoel de rust in.

In de tweede helft werd Robin Duizer door zijn tegenstander veel ruimte geboden en hij beschikte over een zuiver schot. Aanvallend viel verder de positieve onderlinge verstandhouding op, waarbij de spelers elkaar de beste kansen gunden.

Fanatiek zoekend naar scores bouwde de Sleeuwijkse formatie in de eindfase de voorsprong uit. Onbezorgd werd de wedstrijd uitgespeeld. Resultaat: 21-15. Dit weekend wacht in Breda Terda.