Gwaeron Stout (IJsselmeervogels) keert terug naar Kozakken Boys

SPAKENBURG/WERKENDAM • De transfer die er al aan zat te komen, is rond: Gwaeron Stout keert volgend seizoen terug naar Kozakken Boys. Zijn verblijf bij IJsselmeervogels blijft tot één seizoen beperkt.

De 26-jarige middenvelder had een optie in zijn contract om met een jaar te verlengen, maar 'in goed overleg' wordt daar vanaf gezien.





Lokroep

André van Diermen van de technische commissie van IJsselmeervogels: "Hoewel we Gwaeron graag hadden willen behouden, kon hij de lokroep uit Werkendam niet weerstaan. Gwaeron woont en werkt op dit moment nog in Werkendam en twijfelde bij het tekenen van zijn contract al over de reistijd naar Bunschoten-Spakenburg. Het was voor hem logisch om zodoende weer terug te keren naar sportpark De Zwaaier, waar men weet dat Gwaeron zowel in als buiten het veld een belangrijke functie vervult."

Feyenoord

Gwaeron Stout begon met voetballen bij De Zwerver, doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, keerde terug naar Kinderdijk, waarna hij in de zomer van 2012 overstapte naar Kozakken Boys. Dit seizoen komt hij uit voor IJsselmeervogels. Stout werd er aanvoerder, maar de band is hij inmiddels weer kwijt.





Geen spijt

Gwaeron Stout op de website van Kozakken Boys: 'Het is een avontuur waar ik geen spijt van heb. IJsselmeervogels is een mooie en grote club, maar de reisafstand begon me al snel tegen te staan. Ik woon sinds afgelopen zomer in Werkendam en ik kijk er naar uit om straks in m'n eigen dorp te gaan voetballen', aldus Stout. 'Ook ben ik IJsselmeervogels erg dankbaar voor de medewerking'.

Technisch directeur Kees Spaan: 'Uiteraard zijn we blij dat Gwaeron aankomend seizoen weer terugkeert. Hij is in de zeven jaar dat hij hier speelde een echte Kozak geworden en vervulde zowel binnen als buiten het veld een belangrijke functie. Ook ben ik blij met de medewerking van mijn college André van Diermen (technische commissie IJsselmeervogels, red.).'

Stout speelde al 198 competitiewedstrijden voor Kozakken Boys.