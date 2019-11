Brabants brons voor Pieter Pijnenburg

WERKENDAM • Biesboschzwemmer Pieter Pijnenburg heeft in Eindhoven een bronzen medaille gepakt op de 400 meter wisselslag.

Pieter Pijnenburg was de enige mannelijke Biesboschzwemmer die in het Pieter van de Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven aan de start kwam van de Brabantse winterkampioenschappen en hij deed mee aan vijf onderdelen. Op de 400 wisselslag wist hij naar het brons te zwemmen en was hij bijna twee seconden sneller dan zijn inschrijftijd.

Ook op de halve afstand, de 200 wisselslag, was hij sneller dan eerder dit seizoen. Naast de wisselslag deed Pieter ook mee op alle schoolslag onderdelen. Op de 50 en 200 meter wist Pieter zijn seizoenstijden aan te scherpen. Op de 200 meter eindigde hij net naast het podium, Pieter werd vierde. De 100 meter ging niet naar zijn wens en dat bleek ook uit zijn eindtijd.

Roos Suppers en Romée van Rossem kwamen ook op meer dan één onderdeel aan de start. Roos zwom de 50, 100 en 200 meter vrije slag en Romée deed mee op de 50 vrije slag en 200 rugslag. Voor Roos was de langste afstand haar beste afstand, ze bleef nipt boven haar beste tijd met 0,08 seconden.

De vrije slag sprint ging ook goed, maar helaas kwam Roos bij de finish niet uit, waardoor ze zich niet wist te verbeteren. Voor Romée was er op de vrije slag sprint een persoonlijk record van ruim een halve seconde. Eerder wist ze op de 200 rugslag haar persoonlijke record van begin deze maand niet weten te verbeteren, maar ze was wel tevreden met haar race.

Anderhalve seconde

Floor van Dijk, Nicole Bogerd en Christel Kramer zwommen alle drie de 50 vrije slag en hierop verbeterde Floor zich met ruim anderhalve seconde en bleef Christel met 0,04 seconden net boven haar persoonlijke record steken.

Bij Nicole ging de eerste 25 meter lekker, maar na het keerpunt wist ze het tempo niet vast te houden en eindigde ze boven haar persoonlijke record.

Sanne van de Pol

Sanne van de Pol zwom ook 50 meter, maar dan de schoolslag. Sanne hoopte binnen de 37 seconden te finishen en slaagde hier in. Ze was 0,05 seconden sneller dan eerder dit seizoen en eindigde in de middenmoot bij de dames.

Medio mei staat de zomer editie op de kalender en dan zullen de zwemmers uit Brabant ook te maken krijgen met leeftijdsgenoten uit Zeeland en Limburg. Het is te hopen dat er dan meer zwemmers aan de start verschijnen en dat er ook weer deelname is op de diverse estafettenummers.