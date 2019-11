Samen Sterk-dag bij Achilles Veen

VEEN • HS-PAS Parking Access Security en de stichting Sponsoring van voetbalvereniging Achilles Veen nodigen iedereen uit om zaterdag 30 november, als het eerste elftal op De Hanen Weide aantreedt tegen Zwaluwen, gezamenlijk zoveel mogelijk geld op te halen voor Villa Pardoes, lunchroom 'je KANS' en de eigen jeugdafdeling van de Veense club.

Een derde van alle donaties wordt geschonken aan Villa Pardoes, een derde aan lunchroom 'je KANS' en een derde aan de voetbaljeugd. Kwetters Eieren, hoofdsponsor van de jeugdafdeling van Achilles Veen, draagt Villa Pardoes een warm hart toe. Hierdoor spelen alle jeugdteams met het logo van Villa Pardoes op hun wedstrijdtenues.

Via onderstaande website kunnen bedrijven en ondernemers zich melden als donateur. In ruil daarvoor worden ze zaterdag hartelijk ontvangen op De Hanen Weide en zal het ze tijdens de wedstrijd aan niets ontbreken.

Na de wedstrijd is er met een verloting nog een golfuitje voor vijftien personen te winnen en om 18:00 begint de feestavond (consumpties voor eigen rekening). Toeschouwers kunnen zaterdag geld doneren in speciale collectebussen.

http://www.hspas-samensterk.nl