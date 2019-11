CFM/Transito verliest weer en zakt steeds verder weg

WERKENDAM • Het wil maar niet vlotten met CFM/Transito. Vrijdagavond werd opnieuw verloren, ditmaal met 5-8 van JCK/Aiso.

CFM/Transito was vrijdagavond weer actief in de eigen Crosser. Na vele teleurstellende resultaten op rij hunkerden de Werkendammers naar een overwinning.

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en domineerde op het veld. Halverwege de eerste helft stond er dan ook een terechte 2-0 voorsprong op het scorebord. Toch maakte CFM/Transito het zich vlak voor rust onnodig moeilijk, toen het de bezoekers via twee doelpunten op gelijke hoogte zag komen.

Geen schim meer

In de tweede helft was CFM/Transito geen schim meer van de ploeg uit de eerste helft. Al snel keek het tegen een 2-5 achterstand aan, repareerde het nog enigszins tot 5-7, maar de Werkendammers verloren de wedstrijd uiteindelijk met 5-8.

Het tij moet snel keren, of anders komt CFM/Transito echt in problemen op de ranglijst.

De volgende wedstrijd van CFM/Transito is over veertien dagen. In De Crosser is dan streekgenoot ZVG/Cagemax om 20.00 uur de tegenstander.