Jari Prins uit Hank regiokampioen veldrijden

HANK • Jari Prins uit Hank is zondag regiokampioen veldrijden Zuid-Holland geworden.

Nieuweling Jari Prins uit Hank, lid van WV De Jonge Renner uit Oosterhout, stond zondag aan de start tijdens het regiokampioenschap veldrijden voor Zuid-Nederland (Limburg, Brabant en Zeeland) in Lieshout.

Hij was een van de favorieten, want hij had al menig podiumplaats behaald en eerder ook de topcompetitieveldrit in Zaltbommel weten te winnen. Maar liefst 80 deelnemers, onder wie 26 uit regio zuid namen, deel aan deze mooie wedstrijd.

Valpartij

Vanaf de start reed Prins in de kop van de wedstrijd mee, maar door schuivers in de Lieshoutse modder en daarna een flinke valpartij viel hij wat terug. Door hard werken en knokken tot de laatste meters wist hij toch kampioen van regio Zuid-Nederland te worden.

Dit is een mooie opsteker richting het Nederlands kampioenschap, dat in januari in Rucphen gehouden wordt. Zijn doelstelling is daar om het podium te halen en voor volgende winterperiode een plaatsje in een crossteam te bemachtigen.

Hij hoopt zich verder te blijven ontwikkelen en zich hierdoor zich in de picture te rijden, zodat hij volgend jaar misschien wel aan superprestige- en wereldbekerwedstrijden en het Europees kampioenschap mee kan doen.