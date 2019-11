ZVDO pakt winst in krankzinnige slotfase

ANDEL • ZVDO heeft zaterdag de wedstrijd tegen De Krabben in een krankzinnige slotfase naar zich toe getrokken.

ZVDO begon goed aan de wedstrijd. De Andelse waterpoloërs pakten al snel de voorsprong en deze voorsprong wist ZVDO bijna de gehele wedstrijd vast te houden. Toch bleef De Krabben goed bij en het verschil liep daarom niet verder op dan maximaal drie doelpunten. De eerste twee perioden werden afgesloten met 4-3 en daardoor gingen de heren rusten met een stand van 8-6.

In de derde periode werd er door De Krabben feller gespeeld, maar ZVDO bleef rustig. De laatste periode werd ingegaan met een stand van 10-9 in het voordeel van ZVDO. Binnen een minuut stond het 10-10. ZVDO wist weer op voorsprong te komen naar 12-11. De Krabben gingen alles of niets spelen en de keeper ging, met nog 50 seconden te spelen, ook mee naar voren om iets te forceren. Deze aanval wist ZVDO af te slaan.

Laatste aanval

De laatste aanval zou een kwestie zijn van de bal in de ploeg houden en de punten thuis te houden, maar door een verkeerde persoonlijke keuze werd de bal met nog 12 te spelen seconden verspeeld. Met nog 2 seconden op de klok wist De Krabben 12-12 te maken. Vanaf de eigen speelhelft werd door ZVDO nog een allerlaatste doelpogingen gedaan.

Door de goed fluitende scheidsrechter werd opgemerkt dat een veldspeler deze bal met twee handen tegenhield, wat niet mag. Hiervoor kreeg ZVDO nog een strafworp mee. Casper bleef onder deze enorme druk erg rustig en wist de strafworp te verzilveren. Hierdoor hield ZVDO de punten thuis na een zwaar bevochten wedstrijd.

Volgende week zaterdag hebben de heren vrij en 30 november spelen ze in Eindhoven tegen Nayade Classic.