Vocasa zet Voltena met beide benen op de grond

WERKENDAM • De volleybaldames van Voltena hebben zaterdag met 3-0 verloren van de Vocasa.

Na de nederlaag van een week eerder, toen tegen de nummer 2 Laudame Financials VCN, stond afgelopen zaterdag opnieuw een sterke tegenstander tegenover het eerste damesteam van IMS/Voltena. In Nijmegen mochten de meiden tegen het eerste damesteam van Vocasa spelen, een team dat zich voorafgaand aan de wedstrijd nog op een gedeelde derde plaats, met één punt onder Voltena, bevond. In een hal die steeds paarser lijkt te worden begonnen de meiden aan de wedstrijd.

Dat de tegenstanders van Voltena harder slaan weten ze inmiddels. Door hun sterke verdediging en positiespel weten de Werkendamse meiden hier vaak wel raad mee.

Echter wisten de meiden van Vocasa goed de zwakke plekken van de Werkendammers te vinden en was hiermee de eerste set snel gespeeld en afgesloten in het voordeel van Vocasa.

Magneet

Ook in de tweede set konden de meiden uit Nijmegen blijven scoren. Waar de verdediging van Voltena normaal de ballen van de grond weet te houden leek het nu alsof het paarse speelveld als een magneet op de bal werkte.

Vervolgens wist Voltena zich te herpakken en de bezoekers kwamen zelfs even op een voorsprong te staan. Er volgde lange rally's, mooie punten over en weer, maar uiteindelijk trok Vocasa ook de winst in de derde set naar zich toe.

Achteraf heeft Voltena uitgebreid geëvalueerd en weer genoeg van de wedstrijd geleerd om de komende twee weken fanatiek aan de leerpunten te gaan werken.

Extra week

Een extra week zonder wedstrijd kunnen de Werkendamse meiden hierbij goed gebruiken, want de eerstvolgende competitiewedstrijd is op zaterdag 30 november in sporthal De Crosser in Werkendam.

Daar wordt dan om 19:00 uur aangetreden tegen SV Dynamo Apeldoorn.