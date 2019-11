Inschrijving geopend voor 29e kersttoernooi van 'De Kromme Keu'

GENDEREN - In december organiseert biljartvereniging De Kromme Keu in Genderen voor de 29e keer het Kromme Keu Kersttoernooi.

In 2018 waren er 71 biljarters die op dertien avonden met 109 wedstrijden voor 55 uur wedstrijdspanning zorgden. Deelnemers vormen altijd samen een zeer gevarieerd gezelschap: competitie-biljarters, liefhebbers en ook degenen die slechts eenmaal per jaar biljarten.



Sfeer

Door die mooie combinatie is er elke avond gezelligheid en sfeer in het nostalgisch Zwaantje, een eetcafé dat in de volksmond bekend is als 'Kees van Japkes'.

Dinerbon

Dit jaar wordt een bijzondere editie, aangezien Café 't Zwaantje binnenkort honderd jaar bestaat. Daarom is er dit jaar nog meer te winnen: De eeuwige roem, de grote wisselbeker, een bos bloemen en een dinerbon van 't Zwaantje ter waarde van honderd euro.

Terugspelen

Er wordt gespeeld in een knock-outsysteem, maar de verliezers van de eerste ronde kunnen zich toch weer terugspelen in de competitie. Iedereen speelt dus minimaal twee wedstrijden. De finalist speelt zeven of acht wedstrijden.

Opgeven

De startavond is op donderdag 5 december. Vrijdagavond 27 december is de grote finale- en feestavond. Opgeven voor het toernooi kan tot en met zaterdag 23 november bij Café 't Zwaantje, via een telefoontje naar toernooi-coördinator Pim Bouman, via het e-mailadres kerst-krommekeu@outlook.com en via onderstaande link.

bit.ly/opgavekersttoernooi