CFM/Transito moet nieuwe nederlaag slikken

LICHTENVOORDE • Na vier wedstrijden zonder overwinning hoopte CFM/Transito vrijdagavond in Lichtenvoorde op de ommekeer. Die bleef echter uit. LZV/Kuypers won met 9-4.

LZV/Kuypers H&W is een ploeg die altijd bovenin de Eerste Divisie meedoet en daardoor dus ook een geduchte tegenstander.

In een open eerste helft was het CFM/Transito dat continu achter de feiten aanliep. Na de 1-0 kwam nog snel de gelijkmaker, maar daarna werd er de hele eerste helft tegen een achterstand aangekeken. Na de 1-1 werd het 3-2, 4-3 en uiteindelijk zelfs 6-3.

Wegzakken

De tweede helft kwam CFM/Transito er niet meer aan te pas en liepen de gastheren uit naar een 8-3 voorsprong. Via Martijn Lommers werd er nog wat teruggedaan, maar het was de thuisploeg die de uitslag op 9-4 zette. CFM/Transito zakt hierdoor steeds verder weg op de ranglijst en zal snel weer punten moeten gaan pakken.

De volgende wedstrijd van CFM/Transito is op 22 november. In De Crosser in Werkendam is JCK/Aiso om 20.00 uur de tegenstander.