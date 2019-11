Biesboschzwemmers presteren sterk

WERKENDAM • Het afgelopen weekend waren de zwemmers van de Biesboschzwemmers op twee plaatsen actief. In Gorinchem deden 23 zwemmers mee aan de tweede wedstrijd van de zwemcompetitie, terwijl in Maastricht vijf 40-plussers de eer van de Werkendamse zwemclub hoog hielden.

In Gorinchem werden ruim twintig persoonlijke records gezwommen en viel met name Romée van Rossem op. Bij de masters wedstrijd waren er drie clubrecords en een persoonlijk record.

Limiet voor Romée van Rossem

In het laatste weekend dat het mogelijk was om je te plaatsen voor de Brabantse Winter Kampioenschappen later deze maand wist Romée van Rossem zich te plaatsen op de 200 rugslag. Ze bleef ruim binnen de limiet, terwijl ze aan het begin van de wedstrijd de limiet op de 100 meter op 0,11 seconden gemist had.

Op haar laatste nummer voor deze middag, de 100 vlinderslag, wist ze zich met bijna drie seconden te verbeteren. Naast Romée wist ook Nicole Bogerd zich te verbeteren op de 200 'rug', zij deed dit met ruim zeven seconden.

Margonda Versluis wist op de 100 schoolslag en 200 vrije slag haar beste tijden aan te scherpen. Op de schoolslag ging het om ruim vijf seconden, terwijl er op de 200 'vrij' drie seconden vanaf ging. In dezelfde categorie wist Chimène Huisman zich te verbeteren op de schoolslag.

Tess Vonk en Rens Lisman wisten zich op de 100 vrije slag en 200 wisselslag te verbeteren, maar Tess deed dit ook nog eens op de 50 vlinder- en vrije slag. Rens wist net als Tess zich te verbeteren op de 50 vlinderslag tijdens de 200 wisselslag. Voor Rik Vink waren er twee verbeteringen tijdens de 100 vrije slag. Zijn tussentijd na 50 meter en zijn eindtijd waren sneller dan ooit.

Voor Mirte Delleman, Anne Lisman, Amy en Lars de Kooter en Pieter Pijnenburg waren er ook één of meerdere persoonlijke records.

Medio januari 2020 staat de derde wedstrijd op de agenda en dan kunnen de Werkendamse zwemmers de strijd weer aan gaan om een top tien notering veilig te stellen.

Records voor BBZ-masters

Vier heren en één dame kwamen in Maastricht tijdens de vijfde wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel aan de start. Het kwintet wist twee persoonlijke en een estafette clubrecord te zwemmen. Nico Swart, Wouter van der Stelt, Richard Tiemstra en Paul Wijnja wisten op de 4x50m vrije slag bij de heren 200-plus het clubrecord te zwemmen. Nico had op de 25 schoolslag ook al het clubrecord bij de 50-plussers aangescherpt met bijna een seconde.

Het laatste record kwam op naam van de enige dame, Annette Wijnja. Zij wist op de 200 vrije slag haar eigen record met enkele tienden aan te scherpen. Op de 200 'vrij' wist Richard zijn persoonlijk record met ruim twee seconden aan te scherpen.

Na vier wedstrijden stonden de masters van de Biesboschzwemmers op een derde plaats en de verwachting is dat na de wedstrijd in Maastricht dezelfde klassering nog steeds in handen is van de zwemmers van de Werkendamse zwemclub. De laatste wedstrijd is medio december en dan zal er gestreden worden om de derde plaats definitief te veroveren.