Loting Proxsys Cup op vrijdag 8 november

GORINCHEM/REGIO • De loting voor het zaalvoetbaltoernooi om de Proxsys Cup is op vrijdagavond 8 november in De Oosterbliek. De loting begint om 19:00 uur en kan door publiek worden bijgewoond. Naast de eerste elftallen wordt er gespeeld door de vrouwen en door de jeugdcategorieën O13 en O17.

Het damestoernooi start op zaterdag 21 december, de overige categorieën trappen af op maandag 23 december. De kwartfinales zijn op donderdagavond 2 januari, de halve finales op 3 januari en de finales worden zaterdagavond 4 januari afgewerkt. Tussendoor zijn er ook nog de ZVG-jeugdclinics (2 januari) en de G-dag (3 januari).

Wildcards

In het toernooireglement zijn veranderingen doorgevoerd. De uitgenodigde verenigingen kunnen zich voor alle categorieën inschrijven. De ingeschreven teams worden geselecteerd op basis van afstand en het resultaat in de vorige toernooi-editie. Teams die vorig jaar als laatste eindigden in hun poule, hebben pas als laatste kans om te worden toegevoegd.

Daarnaast gaat de organisatie met wildcards werken. Als een uitgenodigde club zich twee jaar achtereen niet inschrijft voor de senioren, zal in plaats hiervan aan een andere (niet uitgenodigde) vereniging een wildcard worden verstrekt.

Voor het publiek in De Oosterbliek is het comfort verbeterd. De hal is voorzien van nieuwe tribunes en dito verlichting.