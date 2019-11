CFM/Transito geeft zege in slotfase weg tegen ZVS/Bodemflex: 4-5

WERKENDAM • CFM/Transito ging vrijdagavond in de slotfase onderuit tegen ZVS/Bodemflex. Het werd 4-5 in De Crosser.

CFM/Transito had wat goed te maken na het verlies van vorige week tegen BE'79.

De eerste helft begon niet hoopgevend voor de Werkendammers. Al na drie minuten stond er een 0-2 achterstand op het scorebord. Het spel van CFM/Transito werd daarna echter steeds beter, wat resulteerde in de 1-2 van Gerard van den Adel. Dankzij een mooie goal van Martijn Lommers gingen de Werkendammers met 2-2 de rust in.

Rood

In de tweede helft was het weer een snelle voorsprong voor ZVS/Bodemflex, waardoor CFM/Transito weer achter de feiten aanliep. Toen Corné van Rosmalen rood kreeg leek de wedstrijd gespeeld, maar met een man minder zorgde Maxim Kivaka voor de 3-3. Niet veel later was het Gerard van den Adel die de Werkendammers voor het eerst op voorsprong zette.

Lang kon hier echter niet van worden genoten, aangezien ZVS/Bodemflex met twee treffers in de slotfase alsnog met de overwinning naar huis ging.

Volgende week speelt CFM/Transito een uitwedstrijd. In Lichtenvoorde is LZV/Kuypers H&W om 21.00 uur de tegenstander.