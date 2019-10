VEEN • Tot aan de rust mocht Achilles Veen gerede hoop koesteren op het bereiken van de tweede ronde van de Toto KNVB-beker. Zover kwam het niet. Roda JC maakte in de tweede helft het verschil.





De zaterdaghoofdklasser was de drie klassen hoger spelende opponent uit Kerkrade voor rust de baas. Zeker drie goede kansen bleven onbenut. Roda JC stelde er nagenoeg niets tegenover.

In de tweede helft stelde de eerstedivisionist dan toch een plek in de volgende ronde veilig. Alberg en Simakala (uit een via de Veense muur van richting veranderde vrije trap) velden het vonnis over Achilles Veen.





UPDATE:

Sportpark De Hanen Weide liep dinsdagavond goed vol om het treffen tussen de amateurs van Achilles Veen en de profs van Roda JC te aanschouwen. Voor Achilles Veen was het de derde keer in de clubhistorie dat het tegen een profclub aantrad in de KNVB-beker.

Voor Roda JC stond voorop om geen gezichtsverlies te lijden. Achilles Veen had natuurlijk het uitgangspunt om tegen de profs voor een daverende verrassing te zorgen. Daar zag het voor de rust ook naar uit. Achilles Veen nam brutaal het eerste initiatief van Roda JC over. Een schuiver van Rico Geeroms ging net voorlangs en de bal slipte bij de vrije Thomas de Man onder de schoen door. De thuisclub bleef Roda JC wel overlopen, maar de afronding bleef in gebreke. Roda JC kon er niets tegenover stellen.

Uit het niets

Na de rust had Achilles Veen weer het initiatief. Uit het niets viel echter aan de andere kant na een kwartier de 0-1. Keeper Jorn Wagener had geen antwoord op de omhaal van Roland Alberg.

Daarmee was het min of meer gebeurd met de koopman. Bij Roda JC trof Niels Verburgh nog de paal. Een kwartier voor tijd werd het wel 0-2 na een van richting veranderde vrije trap van Ba-Muaka Simakala.

Achilles Veen probeerde het nog wel, maar de gang was er uit, al kopte Maarten Boddaert maar net naast. Tenslotte werd een poging om de eer nog te redden van lijn gehaald.

Doodzonde

"Doodzonde", zuchtte Theo Martens na afloop. "De eerste helft waren we heer en meester. Als we met 2-0 of 3-0 waren gaan rusten, zeg ik niks geks. De goals die we tegen krijgen, waren eigenlijk klotegoals. De 0-1 kwam uit het niets en die tweede goal vond ik geen vrije trap. De scheidsrechter zette bovendien onze muur op twaalf meter en via een speler van ons gaat die bal erin. Uiteindelijk konden wij daarna geen vuist meer maken. Al met al denk ik, dat we aardig voor de dag zijn gekomen. We hebben niet geschroomd om te voetballen en ik denk dat Roda JC wel geschrokken is van ons."