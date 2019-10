Werkendam is vanaf maandag weer een karateschool rijker

WERKENDAM • Lange tijd stond het budozaaltje in De Crosser leeg. Daar brengt Jan de Bruin met zijn christelijke karateschool vanaf aanstaande maandag verandering in.

"En Semmy Schilt hè – Sem Schilt, die K1-vechter van vroeger, die ken je toch wel? – die kent Jan gewoon hè!" Met een gezicht dat overloopt van trots en bewondering vertelt Marco van de Werken over zijn karateleraar, Jan de Bruin.

Een veel betere ambassadeur kan de 61-jarige karateka zich niet wensen. Van de Werken is al een aantal jaren kind aan huis bij De Bruin's karateschool in Sliedrecht. Hij leert daar alle fijne kneepjes uit het Kyokushin karate; een vechtstijl die er op is gebaseerd de aanval van de tegenstander over te nemen en direct de tegenstander te controleren of uit te schakelen.

Ideale uitlaatklep

Voor de 31-jarige Van de Werken is het trainen bij De Bruin de ideale uitlaatklep, na eerder al bij andere vechtsportscholen te hebben getraind. Één daarvan vond plaats in de budozaal in sporthal De Crosser in Werkendam, maar inmiddels is die door omstandigheden alweer een tijdje gestopt.

Tot grote spijt van Van de Werken, die naar eigen zeggen door karate een grote persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt: "Ik was vroeger altijd een onzeker type, maar deze sport maakt me echt een ander mens. Ik heb fitness geprobeerd, thaiboksen, maar dat was het allemaal net niet. Ik trok gelijk naar Jan toe. En Jan is voorzitter van de karatebond hè! Jon Bluming heeft het karate naar Nederland gebracht en Jan is een leerling van Bluming. Voor mensen die gek zijn op karate is er niks mooier dan iemand als leraar te hebben die heel dicht bij de bron is geweest. Ik hecht daar waarde aan. En daarom ga ik ook drie keer in de week naar Sliedrecht." "Dat is nu niet meer nodig, want nu kom ik naar Werkendam", countert De Bruin.

Hij gaat immers aanstaande maandag van start met lessen in De Crosser. Vanaf 19:00 uur zijn alle geïnteresseerde junioren (tot veertien jaar) en senioren van harte welkom om de eerste lessen van De Bruin bij te wonen.

En dat heeft de geboren Dordtenaar voor een groot deel te danken aan Van de Werken, die zijn stoutste droom in vervulling ziet gaan: "Ik heb het altijd gehoopt, maar ik dacht; die man zal niet zo gek zijn om dat te doen. Die heeft het al druk genoeg. Maar op een gegeven moment vroeg-ie aan mij of er hier in de buurt niet een zaaltje vrij was. Dus ik zei; 'Jazéker wel! En klaar voor gebruik'."

IJzer smeden als het heet is

Het balletje begon daarna al snel te rollen. De Bruin ging samen met Van de Werken naar De Crosser om te kijken naar zijn potentiële nieuwe ruimte. "Je moet het ijzer smeden als het heet is", zegt De Bruin daarover.

Hij verbaasde zich vervolgens over de medewerking die vanuit het beheer van de sporthal werd verleend: "Het huren van een zaal gaat hier een stuk simpeler dan in Sliedrecht. Daar geven ze je gelijk een naamplaatje, omdat het over vechtsport gaat. Hier zijn de mensen wat makkelijker. Ik merk bijvoorbeeld ook dat er hier nu al meer geïnteresseerden zijn, dan toen ik opstartte in Sliedrecht en Papendrecht. Ik heb nu al zoveel mails gehad, ben ook al een aantal keer gebeld, dus we gaan gewoon kijken wat er op af komt. Ik heb er in ieder geval een goed gevoel bij. Ik weet zeker dat het lukt. Anders eet ik m'n band op", besluit De Bruin met een brede glimlach.

Martin van Hemert