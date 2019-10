Drie clubrecords voor Biesboschzwemmer Lars de Kooter

OOSTERHOUT - 'Biesboschzwemmer' Lars de Kooter is sinds de zomer in een goede vorm en in Oosterhout bewees hij dit afgelopen weekend opnieuw.

Hij startte op de 1500 meter en maakte indruk met zijn manier van zwemmen en ook zijn eindtijd. Een ruime week geleden had Lars al zijn clubrecord op de 400 meter scherper gesteld met ruim tien seconden. In Oosterhout wist hij zijn eigen clubrecord op de 800 meter aan te scherpen. De Kooter was ruim vijfentwintig seconden sneller dan in februari van dit jaar.

Na 800 meter ging De Kooter in een goed tempo door en wist hij te finishen in een tijd van net boven de één en twintig minuten. Hiermee zwom hij een clubrecord bij de jongens onder 11 en 13 jaar.

In het laatste weekend van oktober zal er opnieuw een kleine groep zwemmers deelnemen aan een limietwedstrijd. Deze keer gaan er zes zwemmers naar Tilburg om daar hun tijden aan te scherpen.