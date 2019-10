Vestingstadrun sluit 35e Altena Road Circuit af

WOUDRICHEM - De Vestingstadrun die op zaterdag 2 november gehouden wordt, is ook dit jaar weer de finale van het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit.

De verwachting is dat er veel deelnemers zullen meedoen aan de halve marathon met start en finish bij het Rondeel in Woudrichem. De Vestingstadrun gaat dan voor zijn vierde lustrum - voor het loopcircuit is het het zevende lustrum - en daarmee is het tevens het oudste stratenloopcircuit van Nederland.

Sluitstuk

Het startschot voor de halve marathon in Woudrichem zal om 14:00 uur gegeven worden, net als de prestatielopen over 6 en 11 kilometer. Het sluitstuk van de halve marathon gaat door het vestingstadje. Na afloop worden in het Rondeel ook de prijzen van het circuit uitgereikt.