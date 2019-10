Korfballers ACKC grijpen de zege in spannend duel

ALMKERK - ACKC heeft zaterdag de één na laatste wedstrijd van de veldcompetitie in winst om weten te zetten. Atlas werd met 18-16 aan de zegekar gebonden.

Op het veld in Almkerk openden de gasten brutaal de score, maar ACKC wist met 2-1 langszij te komen. Het was stuivertje wisselen, want niet veel later keek de thuisploeg tegen een 2-3 achterstand aan. Beide ploegen waren bijzonder aan elkaar gewaagd, maar ACKC ging met een nipte 9-8 voorsprong de rust in.

Fout

Meteen na rust scoorde Atlas de gelijkmaker, waarna ACKC van afstand weer op voorsprong werd gebracht door Sabine Meerman. Vlak daarna kon Wietze de Vries na mooi aanvalswerk de 11-9 maken. Diezelfde De Vries beging daarna een fout wat ACKC een strafworp tegen opleverde. Daarmee was de 11-10 een feit.



Vakkundig

Bij een stand van 14-14 kreeg Dekkers een strafworp mee die door Arné van Herwijnen vakkundig werd afgemaakt: 15-14. Bij die stand vond er een grote wissel plaats: Van Herwijnen, Jelle van de Water en Amber de Ruijter werden vervangen door Frank, Rick en Natasja Kuipers.



Strafworp

Atlas kreeg nadien een strafworp die de stand weer gelijk trok. Marlies Kant kreeg daarna eveneens een strafworp toebedeeld die werd genomen door Stef Mommers: 16-15. De Vries kon vervolgens van afstand scoren en Kuipers scoorde vrije bal wat de stand op 18-15 bracht.



Pas in één van de laatste seconden van de wedstrijd kon Atlas nog een keer scoren. Daarmee was de 18-16 eindstand bepaald.