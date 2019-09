SKV rolt Eureka op

SLEEUWIJK • De korfballers van SKV uit Sleeuwijk hebben zaterdag vrij eenvoudig Eureka van zich af geschud.

In Sleeuwijk werd het 20-6 voor de thuisploeg, die door de zege ook de ranglijst aanvoert na twee duels. SKV begon geconcentreerd aan de wedstrijd, maar had wat moeite om zelf het spel te maken.

De tegenstander uit Rotterdam was echter niet in staat om druk te geven, dus er waren voldoende kansen voor de SKV-formatie, die met rust al naar een voorsprong van 12-3 was uitgelopen. Zaterdag mag SKV zich melden in Noordwijk, waar Fluks de tegenstander is.