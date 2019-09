BBQ Compleetloop in Giessen

GIESSEN • In Giessen wordt donderdagavond 12 september de BBQ Compleetloop gehouden. De wedstrijdloop over 5,2 kilometer maakt deel uit van de festiviteiten rondom de Giessense jaarmarkt.

Het is tevens de vijfde wedstrijd van het stratenloopcircuit van AltenaRoad Runners.

Traditiegetrouw kent de BBQ Compleetloop, een wedstrijd over vijf ronden, een sterke bezetting. Desondanks bestaan de parcoursrecords (14.42 van Martin Lauret in 2002 en 17.41 van Conny van den Ouweland) al vele jaren. Voor wie deze records uit de boeken loopt, ligt een bonus klaar.

Het programma van de BBQ Compleetloop begint om 18:30 uur met de jeugd tot en met 15 jaar (vier categorieën). Om 20:00 uur is het de beurt aan de wedstrijd- en recreatieloop over 5,2 kilometer. Voorinschrijven is tot en met 11 september mogelijk via: www.inschrijven.nl. Op de wedstrijddag zelf kan worden ingeschreven tot 20 minuten voor de start.