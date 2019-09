Rijswijk wint 21 dorpen golfwedstrijd

ALMKERK • Het golfteam van Rijswijk heeft de 21 dorpen golfwedstrijd op golfpark Almkreek gewonnen.

Rijswijk behaalde 39 punten. Dussen ook, maar na de handicapverrekening werd dit team tweede. Meeuwen eindigde met 38 punten als derde.

Aan de wedstrijd, die voor de tweede keer gehouden werd, nemen de 21 dorpen van Altena allemaal met een team deel. Vorig jaar ging Meeuwen met de hoogste eer strijken, dit keer dus (net) niet. Wethouder Peter van der Ven reikte de prijzen uit.

De deelnemers aan de golfwedstrijd konden proberen de 15-jarige Sophie Korthuijs te verslaan. Dit lukte niet. Sophie is het jongste lid van Jong Oranje. Haar grote droom is over enkele jaren naar Amerika te vertrekken om daar haar golfcarrière te professionaliseren.