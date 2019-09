Podiumplaats Niek Wolthuis

OSSENDRECHT/HANK • Jan van Arckel-jeugdrenner Niek Wolthuis (Hank) is zijn in zijn leeftijdscategorie tweede geworden in de Jeugdronde van Calfven (Ossendrecht).

Niek won daarnaast het bergklassement.

In categorie 4 kwam Stan Holthuis (Sleeuwijk) als 22e over de meet en Luuk Wolthuis (Hank) eindigde als negende in categorie 6.