Wilhelmina'26 winnaar van eerste Altena Cup

GIESSEN/RIJSWIJK • Wilhelmina'26 is zaterdag bij GRC 14 winnaar geworden van de eerste editie van de Altena Cup. De thuisclub werd vanaf de stip verslagen.

Alle dertien clubs -op het eerste elftal van GDC na- uit de gemeente Altena deden mee aan het toernooi. Niet alleen de mannen, maar ook vrouwenteams en de jeugd. Meer dan 3000 spelers en speelsters waren zaterdag actief op de diverse sportcomplexen. GRC 14 was gastheer op de finaledag voor de eerste elftallen en het tweede elftal van Kozakken Boys en Achilles Veen.

Op de velden werd toegewerkt naar de finale. In de aanloop won de latere finalist Wilhelmina'26 met 7-1 van Dussense Boys. Voor de Wijk en Aalburgers scoorden Lucas Junatowski (3x), Christiaan van der Velden (2x), Kevin van Esch en Nick van Gils. Voor Dussense Boys redde Harry Sassen de eer. De andere finalist GRC 14 kreeg Sleeuwijk net op de knieën. Wesley van den Oever maakte kort voor tijd uit een vrije trap het verschil met de 3-2.

Troostfinale

In de troostfinale eiste Sleeuwijk de derde plaats op door Dussense Boys met 3-0 te kloppen. Jeffrey Molhoek, Bradley de Boon en Jimmy van de Koppel zorgden voor de Sleeuwijkse treffers.





Strafschoppen

Op het hoofdveld was het de beurt aan GRC 14 en Wilhelmina'26 om uit te maken wie de eerste Altena Cup in ontvangst mocht nemen. Het bleef lang 0-0 in de zinderende hitte. Tenslotte brak Christiaan van de Velden de score open voor Wilhelmina'26. Binnen de minuut zorgde Ousmane Traore echter voor de 1-1.

Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen. Na de reguliere reeks ging het om en om. Nadat Marco Strik miste voor GRC 14 was de eerste Altena Cup voor Wilhelmina'26. Aanvoerder Kevin van Esch mocht de Cup in ontvangst nemen en trainer Marcel van Helmond was er content mee. "We zijn de terechte winnaar", vond de trainer van Wilhelmina'26. "Het is ook een leuk toernooi. Je ziet alle clubs uit de buurt een keer, het zijn nuttige oefenwedstrijden en het is bovendien in de buurt. Het is zeer zeker voor herhaling vatbaar."



Kampioenen!! De kanaries terechte winnaar van de 1e Altenacup! Proficiat voor de winnaar en complimenten voor de organisatie! #altenacup2019 pic.twitter.com/j8VvHnO2Rc — vv Wilhelmina '26 (@vvWilhelmina26) August 24, 2019



FC Altena

Winnaar Wilhelmina'26 kreeg niet alleen de Altena Cup 2019 in handen, maar wordt ook organisator van een wedstrijd tussen FC Altena en een bekende betaaldvoetbalclub. Dit duel wordt aan het einde van het komend seizoen gespeeld. Het team van FC Altena wordt samengesteld uit de beste spelers uitkomend bij clubs in de gemeente Altena.

De organisatie van deze wedstrijd wordt een samenwerking tussen Stichting Altena Cup en de winnende en dus organiserende vereniging Wilhelmina'26. FC Altena zal bestaan uit achttien spelers en twee keepers, die hebben deelgenomen aan het toernooi om de Altena Cup 2019. Philip den Haan, nu trainer/coach bij Schelluinen en voormalig trainer/coach van onder meer Kozakken Boys en IJsselmeervogels, wordt trainer/coach van FC Altena. Hij wordt daarbij gesteund door een complete staf.

Den Haan zal vanaf februari 2020 in overleg met coaches van de diverse teams het elftal gaan samenstellen. In aanloop naar de wedstrijd tegen de BVO staat een aantal trainingen en oefenwedstrijden op het programma.

Eindstand Altena Cup 2019:

Wilhelmina'26 GRC 14 Sleeuwijk Dussense Boys Almkerk Altena NOAD'32 Be Ready Woudrichem Achilles Veen 2 Sparta'30 Kozakken Boys 2

Niet alleen het voetbal stond centraal bij de eerste editie van de Altena Cup. Het was hoofdsponsor Rabobank, die de organisatie achter het toernooi aanspoorde ook een maatschappelijk aspect aan het toernooi te verbinden. Daarom speelden ook aspecten als de gezondere sportkantine, rookvrije en alcoholvrije sportcomplexen en jongeren op een gezond gewicht een rol. Zo was de finaledag zaterdag bij GRC 14 alcohol- en rookvrij.