Opnieuw een 21-Dorpenwedstrijd bij Golfpark Almkreek

ALMKERK • Golfpark Almkreek organiseert dit jaar opnieuw een 21-Dorpenwedstrijd.

Het is voor de tweede keer dat het golfpark een onderlinge wedstrijd voor teams uit de 21 kernen van de gemeente Altena organiseert. In 2018 ging Meeuwen met de hoogste eer aan de haal. Op zaterdag 31 augustus komen per Altena-dorp vier deelnemers bijeen om hun kennis over de dorpen te testen én om tegelijkertijd een leuke wedstrijd te spelen. De niet-golfers volgen deze middag een clinic: ze leren de basis van het golfen en gaan daarna gezellig de kleine baan in om een wedstrijdje te spelen.

Radio A-FM zal net als vorig jaar aanwezig zijn gedurende de ochtend voor een eerste rechtstreeks verslag. Nieuw dit jaar is dat er een auto te winnen is wanneer één van de deelnemers van de wedstrijd de bal in één keer in de hole slaat. Verder kan men de golfvaardigheden testen door een wedstrijdje aan te gaan met Sophie Korthuijs, jeugdlid van Almkreek én lid van de Jong Oranje-selectie.

Goed doel

Tenslotte kunnen deelnemers en bezoekers voor een klein bedrag golfballen naar een bepaald doel slaan om zo geld voor het goede doel bij elkaar sparen: de Weidevogelbescherming in Altena. Naast de presentatie van diverse bedrijven uit o.a. Meeuwen zal ook Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur aanwezig zijn met een kraampje om aandacht te vragen voor haar activiteiten en is er een mogelijkheid om vogelhuisjes 'te adopteren'.

Deze worden in het voorjaar 2020 op het golfpark geplaatst. De wedstrijd start om 13:30 uur, de verwachte prijsuitreiking is rond 17:00 uur. Bezoekers zijn de hele dag welkom.

http://www.golfpark-almkreek.nl