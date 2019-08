ZVDO'74 bestaat 45 jaar

REGIO • Zwemvereniging Den Otter, opgericht in 1974, bestaat dit jaar 45 jaar.

Hoewel de vereniging ervoor kiest in 2024 het 50-jarig bestaan uitgebreid te vieren, staat de zwemvereniging wel even stil bij dit lustrum. Het gaat namelijk goed met ZVDO'74, dat namelijk meer dan een modaal aantal uithangborden heeft.

Neem nu bijvoorbeeld John Nieuwkoop, een topscheidsrechter in de waterpolowereld. Hij fluit al jaren in de eredivisie, op het hoogste niveau van Nederland. Hoogstwaarschijnlijk komt daar op korte termijn nog een ZVDO-scheidstrechter bij. Emiel Goedel is vorig jaar ingestroomd in het opleidingsprogramma van de KNZB voor potentiële topscheidstrechters. Ook dit jaar wisten de zwemmers zich weer goed te handhaven in de landelijke C-competitie. Dit jaar wist een grote groep zich te plaatsen voor de jaarlijkse internationale wedstrijd in Luxemburg. Hier werden zelfs hele mooie finaleplaatsen gehaald.

Petri Velthuis heeft verdienstelijk mee mogen doen aan het Nederlands kampioenschap. Soo Yin van Noorloos deed in juni mee aan het Europees kampioenschap crosstriathlon in Roemenië. Zij is door haar triathlonavontuur geen lid meer van de vereniging, maar deze jongedame heeft leren zwemmen bij ZVDO en kwam tijdens dit EK als vijfde atlete en eerste Nederlandse dame het water uit.

Waterpolo

Na de zomer start de waterpolocompetitie weer en ZVDO zal dan twee jeugdteams in competitie hebben. Het team met spelers van onder de 11 jaar zal dit seizoen veel mogen leren. Het gemengde team van onder de 15 kijkt serieus naar boven en wil in de eerste klasse mee gaan doen om de prijzen. Een aantal van deze talenten heeft afgelopen jaar al mee mogen doen als vervanger bij de seniorenteams.

Dan heeft de vereniging drie seniorenteams: één damesteam en twee herenteams. Het vlaggenschip van de vereniging heren 1 speelt nu drie jaar op rij in de eerste klasse, het hoogste niveau in 45 jaar clubhistorie. Hoewel het seizoen nog niet begonnen is, wordt er ook al naar het volgende seizoen gekeken. De kans is aanwezig dat er dan gespeeld gaat worden met een derde jeugdteam en een extra seniorenteam.

Bestuurlijk gezien gaat het ook allemaal naar wens. Sinds jaren zijn alle vacatures in het bestuur voorzien, dit met de nodige en gezonde wisselingen. Ook zijn er diverse commissies actief, die allemaal goed zijn bezet en naar behoren functioneren.