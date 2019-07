Zomerbadminton ook in augustus

WIJK EN AALBURG • Ook in de maand augustus kan er gebadmintond worden in d'Alburcht in Wijk en Aalburg.

Op donderdagen 1, 8, 15, 22 en 29 augustus is iedereen welkom. Een mooie mogelijkheid om de zomerweken toch lekker nog even een paar uurtjes te kunnen sporten. Daarom organiseert BC Aalburg dit jaar opnieuw zomerbadmintonavonden.

Badmintonners, maar ook andere liefhebbers zijn op deze avonden in d'Alburcht van harte welkom om te badmintonnen. Voor degenen die de sport nog niet kennen: een mooie gelegenheid om er eens kennis mee te maken. De sporthal aan de Perzikstraat is op deze avonden van 20:30 uur tot 22:30 uur open.

Deelnemen aan een avondje zomerbadminton kost 5 euro, contant aan de zaal af te rekenen.

http://www.bcaalburg.nl