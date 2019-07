Twee vierde plaatsen voor Renzo van Emmerik

MEEUWEN • Met twee vierde plaatsen tijdens het dubbele raceprogramma op het Franse circuit Dijon-Prenois afgelopen weekend heeft Renzo van Emmerik uit Meeuwen goede zaken gedaan voor het ONK SuperCup 1000 kampioenschap.

Toen vrijdag onder tropische omstandigheden de kwalificaties begonnen betaalde de goede voorbereiding van het Rent A SuperBike Team zich uit. Van Emmerik kon met zijn BMW direct al snelle tijden rijden en zich daarmee als derde rijder op de eerste startrij kwalificeren.

Van Emmerik: "Helaas was mijn start in de eerste race niet goed en viel ik een paar plaatsen terug. Bij de eerste doorkomst reed ik alweer vierde, maar had ik inmiddels drie seconden achterstand op de leiders. De hele race had ik de drie koplopers in mijn vizier en ik deed er alles aan om het gaatje te verkleinen, maar ik kwam op de finish helaas 0,3 seconde op de derde plek tekort." Voor race 2 waren de weersomstandigheden compleet anders, vervolgt de Meeuwenaar.

Juiste bandenkeuze

"Met telkens korte regenbuien werd de baan steeds nat, maar de baan droogde tussen de buitjes door ook weer snel op. Het werd daarmee heel lastig om de juiste bandenkeuze te maken. We kozen een Dunlop-regenband voor, en een Dunlop-sportband met profiel achter. In het begin van de race moest ik uitkijken, omdat de baan nog een beetje nat was en daardoor viel ik terug naar plek acht. Doordat de baan opdroogde, kon ik mijn tempo opvoeren, terwijl de concurrenten die voor regenbanden hadden gekozen hun tempo moesten drukken. Dat ging zo goed dat ik zelfs op kon klimmen naar de derde plaats. Maar in de voorlaatste ronde moest ik toch mijn meerdere erkennen in iemand die voor een slick achterband had gekozen. Die had op de inmiddels droge baan een veel betere grip. Ik moest daarom genoegen nemen met de vierde plaats."

Deze teamprestatie had Van Emmerik graag bekroond met een podiumplaats.

"Maar de punten zijn belangrijk en met een derde plek in de tussenstand staan we er goed voor."