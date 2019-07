Mariska Hak uit Dussen Europees kampioen

DUSSEN • Mariska Hak uit Dussen is afgelopen week in Denemarken Europees kampioen reining geworden.

Reining is een discipline binnen het westernrijden. Hak sleepte met haar paard Ripped Wrangler haar titel in de klasse Rookie Professional binnen. Na een spannende finale, waarvoor elf rijders zich hadden gekwalificeerd, bleek er op het eind een gelijkspel te zijn tussen de Belgische Jolien Rottiers. Er was dus een extra ronde nodig en die werd overtuigend gewonnen werd met 215.5 punten door Mariska Hak.

"Ik ben ontzettend blij met deze overwinning", zegt de Dussense. "Door de extra ronde op het eind werd het nog erg spannend."

Ze mag zich nu vanuit de National Reining Horse Association (NRHA) European Champion Rookie Professional noemen.