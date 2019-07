'Pre-peanuts' sluiten oefenstage bij BC Virtus af

WERKENDAM • In de afgelopen weken heeft een nieuwe groep kinderen kennis gemaakt met basketbal in de mooie gymzaal van Het Vlechtwerk in Werkendam.

De initiatiefnemers, Evelien Biesheuvel en Han van den Akker, hebben hun sporen in de training en coaching van de basketbaljeugd al ruimschoots waargemaakt in de afgelopen tientallen jaren. Door enkele externe oorzaken was de zo succesvolle peanutsgroep van BC Virtus uit de zaal verdwenen.

Oudere kinderen stroomden door naar hogere teams, terwijl er van onderuit geen aanwas meer kwam. Dit is natuurlijk niet goed voor de Werkendamse basketbalvereniging, stelt Van den Akker. "Zonder de jongste jeugd ziet de toekomst er beslist niet florissant uit. Dat geldt ook voor de eveneens succesvolle basketballers van Virtus, waarvan het hoogste herenteam in de een na hoogste landelijke basketbalafdeling speelt. De Promotie-divisie is slechts één stapje verwijderd van de Dutch Basketball League."

Dat de trainingen, spelletjes en gezelligheid aanslaan bewijst wel het feit dat alle kinderen na de zomervakantie lid worden van de peanutsgroep, waardoor Virtus er weer een spelend team bij heeft.

De training vindt plaats op de dinsdagmiddagen in Het Vlechtwerk. De aanvangstijd moet nog worden vastgesteld. Er zijn geringe kosten verbonden aan het lidmaatschap: 7,50 euro per maand.

Kinderen die het leuk vinden en een paar keer willen meetrainen zijn altijd welkom. De peanutsgroep is voor kinderen van 5, 6 en 7 jaar.