Marianne Vos de snelste in La Course

PAU/BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos heeft vrijdag na vijf jaar weer La Course op haar naam geschreven.

In de slotfase van de wedstrijd greep ze koploper Amanda Spratt in de kraag en denderde in Pau weg bij alle concurrenten.

Tweede werd Leah Kirchmann en brons is er voor Cecilie Uttrup Ludwig.

De eerste editie van La Course in 2014 viel ook al ten prooi aan Vos.

La Course by Le Tour de France is een wielerkoers voor vrouwen die sinds 2014 op de kalender staat en georganiseerd wordt door de Amaury Sport Organisation. De wedstrijd werd de eerste drie jaren gereden op de laatste zondag van de Ronde van Frankrijk voor mannen en werd gereden op en rond de Avenue des Champs-Élysées te Parijs, Frankrijk, voorafgaand aan de mannenetappe.

La Course maakt vanaf 2016 deel uit van de UCI Women's World Tour. In 2017 was het een tweedaagse wedstrijd.