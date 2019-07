Kim Noordijk en Mara de Vries regiokampioenen dressuur

WERKENDAM • Kim Noordijk en Mara de Vries van De Biesboschruiters uit Werkendam zijn regiokampioenen dressuur geworden.

Vorige week reden de ponyruiters hun regiokampioenschap. Dit weekend waren de paardencombinaties aan de beurt. Wederom gingen leden van De Biesboschruiters niet voor niets richting Heerjansdam.

In de M1 reed Kim Noordijk haar mooie hengst D'Joep met twee prachtige proeven naar de overwinning. Zij behaalden een super totaalscore van 75,79 procent.

In de Z2 was de overwinning voor Mara de Vries met haar knappe merrie Icerole DVB. Ook zij behaalden een prachtige totaalscore: 73,01 procent. Beide dames stonden ruim aan kop en mogen eind augustus deelnemen aan de Hippiade (NK) in Ermelo.