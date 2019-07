Nieuw bestuur Zilvermeeuw Altena: 'Plezier voor alle sporters behouden'

ALTENA • Door het aantreden van een nieuw bestuur bij Zilvermeeuw Altena kunnen de meer dan 300 sporters uit de hele gemeente blijven sporten.

Zilvermeeuw Altena is gered. Kwam de sportvereniging eind mei nog in het nieuws vanwege een gebrek aan nieuwe bestuursleden, bijna twee maanden later is het lek boven. Sinds 1 juli is Remco van der Voorden uit Werkendam de nieuwe voorzitter van Zilvermeeuw Altena.

Pieter Vink (secretaris) en Freek Vorthoren (penningmeester) maken het dagelijkse bestuur compleet. Ruth Huisman en Kim van Olst, die ook hoofdverantwoordelijk is voor de turnselectie, nemen zitting in het dagelijks bestuur. Gertine van Oord verzorgt de ledenadministratie.

Moeizaam

Het ging al een tijd vrij moeizaam met de sportvereniging, vertelt Van Olst. "Het vorige bestuur kon het niet meer bolwerken en toen een bijzondere ledenvergadering geen soelaas bood is besloten om terug te gaan naar Sleeuwijks model, dus zonder de andere dorpen daarbij."

Zilvermeeuw Altena heeft ook groepen in Almkerk, Giessen, Woudrichem en Nieuwendijk. In Dussen traint de selectie, maar door een afgeblazen fusie met de Dussense Gymnastiek Vereniging (DGV) moest ook daar een oplossing voor bedacht worden.

"Toen hebben wij als ouders van de selectieturnsters de koppen bij elkaar gestoken en Kim bij onze gesprekken betrokken", vertelt Van der Voorden. De aandacht verschoof al snel van de selectie naar álle sportgroepen van Zilvermeeuw Altena.

Goed

"Met alleen een selectie red je het niet. Je hebt de recreantengroepen nodig voor de aanwas. Bovendien zijn er heel veel sporters binnen de vereniging die voor hun plezier sporten. Dat wilden we graag behouden, dus we dachten: 'Laten we het maar meteen goed doen'."

Ook wethouder Peter van der Ven kwam nog op de koffie. Hij bood voornamelijk een luisterend oor en dacht mee met praktische zaken, zoals de zaalhuur en de subsidieaanvraag, die vanwege de gevolgen van de bestuurswisseling teruggedraaid moest worden.

Dus kunnen de meer dan 300 sporters gewoon bij de vereniging blijven, terwijl eerder nog werd gevreesd dat ongeveer twee derde van het ledenbestand zijn heil ergens anders zou moeten gaan zoeken.

Veel verandert er vooralsnog niet, al wil het nieuwe bestuur wel een einde maken aan het 'versnipperde clubgevoel'. Daarnaast wordt per groep een 'gastouder', samen met de trainster, het aanspreekpunt voor alles wat met de lessen te maken heeft. "Daarop zijn hele positieve reacties gekomen", zeggen Van der Voorden en Van Olst.

Tom Oostra