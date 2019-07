Zilvermeeuw sluit seizoen sterk af

SLEEUWIJK • Selectieturnsters van Sportvereniging Zilvermeeuw Altena hebben tijdens de regiokampioenschappen in Hendrik-Ido-Ambacht een mooi resultaat neergezet.

Toestel uitslagen top 5:

Fabienne van Goor 1e op sprong en 4e op brug

Fleur Nederveen 3e op brug, 2e op vloer

Iris Verhoeven 2e op brug

Frederique v.d. Voorden 1e op brug, 3e op balk en vloer

Eline van Gammeren 1 op brug, 2e op vloer en sprong

Nathali v.d. Heuvel 2e op brug

Skye Watt 2e op brug

Sofie Vorthoren 1e op brug en 2e op sprong

Fleur van Vugt 3e op brug, 2e op vloer en 1e op sprong

Bregje Veth 1e op brug en 3e op balk

Quin Watt 3e op sprong

Hannah Vink 4e op vloer en brug

Merle Huisman 4e op sprong

Jasmijn Westein 5e op sprong, 1e op brug en 2e op vloer

Kyra van Wijngaarden 5e op balk, 5e op sprong en 3e op brug

Renske Kraaij 3e op brug en 2e op balk

Femke Zegwaard 1e op brug, 2e op balk, 3e op vloer en 1e op sprong

Meerkamp uitslagen top 5:

Frederique v.d. Voorden 1e in Meerkamp

Eline van Gammeren 1e in meerkamp

Nathali v.d. Heuvel 2e in meerkamp

Fleur van Vugt 1e in meerkamp

Fleur Nederveen 5e in meerkamp

Skye Watt 5e in meerkamp

Sofie Vorthoren 4e in meerkamp

Bregje Veth 5e in meerkamp

Kyra v Wijngaarden 3e in meerkamp

Jasmijn Westein 2e in meerkamp

Femke Zegwaard 1e in meerkamp