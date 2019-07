Sleeuwijker in de race voor nationale pokertitel

SLEEUWIJK • Sleeuwijker Glenn Koster doet dit weekend mee aan de finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker 2019.

Meer dan 180 pokerspelers strijden op zaterdag 6 juli tegen elkaar om uit te maken wie zich een jaar lang de kampioen mag noemen. Tijdens ruim 140 voorrondes door heel Nederland konden spelers zich plaatsen voor de landelijke finale. Op zaterdag 6 juli om 13:00 barst de strijd los in Hotel de Heerlickheijd in Ermelo.

Van januari tot begin juni konden pokerspelers bij ruim 140 lokale pokerkampioenschappen door heel Nederland zich plaatsen voor de landelijke finale. Meer dan 9000 pokerspelers waagden een poging. De winnaar van een kampioenschap plaatste zich automatisch voor de finale en mag zich een jaar lang de kampioen van zijn woonplaats noemen. Uiteindelijk zijn het 182 spelers gelukt om zich te kwalificeren voor de finale.

De spelers komen uit alle windstreken van Nederland. Het ONK Poker is een pokerkampioenschap voor recreatieve pokerspelers. Deelnemen kost 12,50 euro en de deelnemers strijden om de titel 'Winnaar Open Nederlands Kampioenschap Poker 2019'.

Veel eer

"Dit is een titel waar veel eer aan verbonden is", zegt Evert-Jan van IJzendoorn, toernooidirecteur van het pokerkampioenschap. "Sommige deelnemers doen wel meer dan 40 keer mee en willen koste wat kost zich plaatsen voor de finale. Voor de deelnemers die zich geplaatst hebben is het al een hele prestatie om ruim 9000 pokerspelers achter zich te laten."

Tijdens de finale strijden de pokerspelers alleen voor de eer. De winnaar van het kampioenschap is de beste amateurpokerspeler van Nederland. Toch kan deze finale ook een mooi gevolg hebben voor de deelnemers, want zij maken kans om opgenomen te worden in Team ONK Poker. Dit professionele pokerteam speelt internationale toernooien. Zo wist Ruurd Nauta als lid van het team meer dan 30.000 euro te winnen.

Voetbal

Organisator Mathijs Jonkers zegt het volgende hierover: "Je moet het vergelijken met bijvoorbeeld voetbal. Goede spelers worden ook gescout en maken kans op een mooie transfer. Bij ons kunnen spelers die gescout worden opgenomen worden in Team ONK Poker. Toch draait het uiteindelijk wel echt om de eer en gezelligheid. De finale is echt een hele belevenis waar elke pokerliefhebber bij aanwezig wilt zijn."

De finale is zaterdag live te volgen via onderstaande website. De dag wordt voorzien van deskundig commentaar.

http://www.onkpoker.nl