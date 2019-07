Nederlandse titel voor Lars de Kooter

Het podium van de 100 meter schoolslag, met in het midden Lars de Kooter. (Foto: Dirk de Kooter)

Het podium van de 100 meter schoolslag, met in het midden Lars de Kooter. (Foto: Dirk de Kooter)

WERKENDAM • Biesboschzwemmer Lars de Kooter heeft dit weekend in Dordrecht op de schoolslag een nationale titel veroverd.

In Dordrecht streden de beste minioren (zwemmers tot 12 jaar) om de Nederlandse titels. Lars de Kooter vertegenwoordigde de Biesboschzwemmers in de Jaargangfinale op drie afstanden.Lars de Kooter kwam in Dordrecht op de 200 wisselslag, 100 schoolslag en 50 vlinderslag aan de start en hij wist op alle nummers zijn beste tijden aan te scherpen. De dag begon met de wisselslag en hierop werd Lars negende met persoonlijke records van ongeveer vier seconden op zowel de 50 vlinderslag als de 200 wisselslag.

Een uur later stond de 100 schoolslag op het programma. Lars stond als derde ingeschreven en na 50 meter keerde hij als tweede. In de tweede baan wist hij zijn techniek goed vast te houden en tikte hij als eerste aan. Hiermee is hij de eerste Biesboschzwemmer die een medaille haalt tijdens de Jaargangfinale.

Het laatste nummer, de 50 vlinderslag, ging moeizaam. Toch wist Lars zijn tijd van eerder op de ochtend met enkele tienden nogmaals aan te scherpen.

Een dag eerder in Giessenburg kwamen twintig zwemmers aan de start tijdens een zonovergoten wedstrijd. Mirte Delleman wist als één van de jongste Biesboschzwemmers daar een medaille te veroveren. Mirte was de snelste op de 50 schoolslag.