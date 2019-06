Geen punten voor Antony Juinen

WIJK EN AALBURG • Het is vooralsnog niet het jaar van scootercoureur Antony Juinen uit Wijk en Aalburg.

Zaterdag was alweer de vierde wedstrijd van dit seizoen. Er stonden deze keer dertien scooters aan de start en met twee Belgen en drie Duitsers was het een mooi deelnemersveld. Tijdens de eerste tijdtraining had Juinen de zesde tijd. De tweede tijdtraining heeft hij niet kunnen rijden vanwege een kapotte zuiger, zodat hij als negende moest starten in de eerste wedstrijd.

De eerste wedstrijd ging goed tot hij op de zesde plaats was aangekomen en in zijn jacht op de vijfde man onderuit ging, dus geen punten. Ook in de tweede wedstrijd, waar hij als laatste moest starten, ging de Wijk en Aalburger in de jacht op de zevende man onderuit.

De volgende wedstrijd is op 31 augustus in Lelystad.