BS Altena haalt inspiratie uit Champions League-seizoen van Ajax

REGIO • Totaal onverwachts belandde BS Altena in de Eredivisie van het beachvoetbal. De regiogebonden ploeg hoopt bij zijn debuut in de top vier te eindigen.

Wanneer het reguliere seizoen en de nacompetitie ten einde zijn gekomen, is dat voor vele voetballers het uitgelezen moment om rust te pakken, even bij te tanken en vooral níét aan voetbal te denken. De mannen van BS Altena vormen daarop de grote uitzondering.

Het beachsoccerteam, dat zijn wortels heeft in het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard, start na het lange seizoen veldvoetbal namelijk vol frisse moed aan een seizoen in de Eredivisie. Die afdeling is - net zoals in het reguliere voetbal - de hoogste landelijke divisie.

Verrassing

Toch maken leider John Versluis (50) en aanvoerder Toine van der Pijl (22) zich niet druk. Al sinds 2012 maakt het team, destijds nog onder de naam Beach Boys, furore op diverse beachvoetbaltoernooitjes. En dat smaakte naar meer, met dus het debuut in de Eredivisie als voorlopig hoogtepunt.

Een enorme verrassing, vertelt Versluis: "We waren er allemaal vanuit gegaan dat we in de Eerste Divisie terecht zouden komen, maar het werd dus de Eredivisie. En het is niet zo dat we zo supergoed waren dat we zomaar een klasse hebben overgeslagen; er is gewoon geen Eerste Divisie meer."

Lastig karwei

Kozakken Boys 2-speler Van der Pijl beseft dat het een lastig karwei belooft te worden: "Natuurlijk wordt het zwaar, maar als we als team volledig scherp en gefocust zijn, kunnen we het iedere tegenstander in de Eredivisie lastig maken. Daar ben ik van overtuigd. En je moet een beetje geluk hebben. Soms zijn er van die wedstrijden dat iedere kans erin vliegt. Eigenlijk net als Ajax in de Champions League, dat kansen kreeg en ze ook gelijk afmaakte. Daar kunnen we wel inspiratie uit halen."

De vergelijking met de Amsterdammers is inderdaad prima te maken. Ajax vocht zich als kleinduimpje langs een aantal voetbalreuzen en datzelfde zou BS Altena ook maar wat graag willen bewerkstelligen.

Het zijn volgens Versluis namelijk niet de minste tegenstanders die de beachvoetbalploeg gaat tegenkomen: "Bij de presentatie zagen we al dat er jongens tussen lopen die ook in het Nederlands team spelen. We moeten maar aan de lijve gaan ondervinden hoe goed zij daadwerkelijk zijn, al denk ik dat het voor ons ook goed kan zijn, omdat ze ons, als onervaren jonkies, gaan onderschatten. En we hebben al eerder tegen twee ex-Eredivisieteams gespeeld en gewonnen. Het is onze doelstelling om bij de bovenste vier te eindigen. Als we dat kunnen behalen, hebben we het heel goed gedaan. We kunnen best een potje breken."

BS Altena verloor zaterdag de eerste twee Eredivisieduels met 6-5.

Martin van Hemert