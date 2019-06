Sjoerd Bax is goed op dreef

UPPEL • Sjoerd Bax uit Uppel, continentaal renner onder contract bij Metec-TKH, is dit seizoen zeer op dreef.

Na in mei een etappe gewonnen te hebben in de vierdaagse Rhone Alpes Isère tour met een vijfde plaats in het eindklassement als gevolg, behaalde hij twee weken later een mooie zesde plaats in het eindklassement van de rittenkoers Fleche du Sud in Luxemburg.

Afgelopen week pakte hij een derde plaats in de eerste etappe van de Ronde de 'l Oise in Noord-Frankrijk. Hij wist deze vierdaagse koers te beëindigen op een vijfde plaats.