Niek Wolthuis zesde op NK jeugdwielrennen

AMEIDE/HANK • Jan van Arckel-jeugdrenner Niek Wolthuis uit Hank is zaterdag zesde geworden tijdens het Nederlands kampioenschap jeugdwielrennen in Ameide.

Hij had een startplaats afgedwongen voor categorie 1. Broer Luuk werd 26e in categorie 5. Dorpsgenoot Lars van Oord van De Jonge Renner uit Oosterhout is 41e geworden in categorie 5.

Jan van Arckel was zaterdag met in totaal elf renners vertegenwoordigd en twee daarvan, Merel en Daan Hartog, pakten een bronzen medaille.