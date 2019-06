Renzo van Emmerik stormt richting podium

MEEUWEN • Op een stormachtig TT-circuit van Assen heeft Meeuwenaar Renzo Van Emmerik in de ONK SuperCup 1000-race zaterdag een derde plek behaald op de BMW S 1000 RR.

Voor de verandering was het droog op vrijdag en werkte Van Emmerik vooral aan zijn rijstijl. Maar op zaterdag was het erg wisselvallig weer. Het waaide erg hard en de hele dag door waren er buien.

In de eerste kwalificatie werd door het team de juiste keuze gemaakt door tussen de spetters door even te wachten om Van Emmerik de baan op te sturen en hij, met nog enkele minuten te gaan, een rondetijd kon neerzetten wat resulteerde in een derde startplek.

Bij het begin van de tweede kwalificatie begon het te regenen en was de baan snel nat waardoor de tijden niet meer verbeterd werden en dus mocht de coureur uit Meeuwen de race starten vanaf de eerste startrij.

Inhalen

Renzo Van Emmerik vertelt over zijn wedstrijd: "Mijn start was niet goed en ik verloor twee plaatsen. Ik was te lief met inhalen waardoor de eerste twee rijders al een gaatje op mij hadden toen ik me weer had opgewerkt naar de derde plaats", zegt hij.

"Nog lang had ik de eerste twee rijders in beeld maar door een foutje, mede veroorzaakt door de extreem harde wind die me bijna van de baan blies, verloor ik echt de aansluiting. Ik raakte uit mijn ritme en verloor steeds meer terrein en reed een paar eenzame laatste ronden. Maar wel op een derde plek en dus wederom een podiumplaats behaald."