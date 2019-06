Acht medailles voor jonge Biesboschzwemmers

WERKENDAM • Zes leden van de Biesboschzwemmers hebben het afgelopen weekend deelgenomen aan de Regionale Minioren Finales 2019 Brabant. In het Tilburgse zwembad wisten de zes jonge zwemmers vier gouden, drie zilveren een bronzen medaille gewonnen. Daarnaast werden er drie clubrecords en negentien persoonlijke records gezwommen.

Tess Vonk was met vijf medailles de grootverdiener. Tess kwam aan de start van de 50 vlinderslag, 100 rug-, school- en vrije slag en de 200 wisselslag en op alle nummers wist ze zich in de prijzen te zwemmen. Op alle 100 meter nummers en de 200 'wissel' was Tess de beste van haar leeftijd. Op de 50 vlinderslag moest Tess genoegen nemen met het zilver. Op de vlinder-, school- en vrije slag wist Tess haar clubrecords aan te scherpen.

Lars de Kooter zwom dezelfde nummers als Tess en hij wist op al zijn nummers zijn persoonlijke records te verbeteren. Op de school- en wisselslag stond Lars als tweede ingeschreven en deze klassering wist hij waar te maken. Op de 50 vlinderslag verraste Lars met een dik persoonlijk record, maar ook nog een bronzen medaille. Op de school- en wisselslag wist Lars ook nog barrières te slechten. Op de schoolslag bleef Lars voor het eerste binnen de 90 seconden en op de wisselslag was Lars ruim binnen de drie minuten klaar.

Jongste zwemmers

Maud Vonk en Amy de Kooter waren de jongste zwemmers dit weekend. Maud startte op de 50 vlinderslag, 100 rug-, school- en vrije slag maar zij wist helaas haar tijden niet aan te scherpen. De afgelopen week was ze ziek geweest en dit heeft haar zeker kracht gekost. Amy startte net als Maud op de school- en vrije slag, maar ook nog op de 100 wisselslag. Op alle nummers was ze sneller dan ooit.

Jansje de Ridder wist zich tot twee keer in de top tien te zwemmen, terwijl ze beide keren ruim buiten de top tien stond ingeschreven. Op de 200 wisselslag haalde Jansje ruim twintig seconden van haar inschrijftijd af en werd ze negende. Op de 400 vrije slag was ze bijna veertig sneller dan ooit en wist ze tiende te worden. Naast de verbeteringen op haar eindtijden zwom Jansje ook nieuwe persoonlijke tijden op de 100 en 200 vrije slag en de 50 vlinderslag.

Emma van der Spoel zwom de 100 meter rugslag. Emma startte goed en ook gingen de keerpunten goed, maar het tempo was te traag om haar tijd aan te scherpen.