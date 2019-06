Altena in brief aan Van der Zee: 'Waar ligt voor de KNVB de grens?'

NIEUWENDIJK • Zoals aangekondigd heeft VV Altena woensdag een brief gestuurd aan Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. Dit naar aanleiding van hetvuurwerkincident afgelopen zaterdag voorafgaand aan de nacompetitiewedstrijd tegen NSVV. 'Waar ligt voor de KNVB de grens?', vraagt Altena-voorzitter Cor Geelhoedt zich vertwijfeld af.

Tekst van de brief:

Nieuwendijk, 5-6-2019

Betreft: Brief aan de directeur amateurvoetbal van de KNVB naar aanleiding van de tragedie van Numansdorp en het onbegrijpelijke besluit van de tuchtcommissie van de KNVB

Geachte heer Van der Zee,

Het besluit van de tuchtcommissie van de KNVB om de wedstrijd NSVV-Altena op 5 juni om 19.30 uur te agenderen, heeft ons verbijsterd. Daarom sturen wij u in uw functie als directeur amateurvoetbal van de KNVB deze brief.

Op 1 juni 2019 raakte Altena-keeper Rob de Groot gewond, omdat toeschouwers/supporters van NSVV, gefaciliteerd door hun bestuur, zwaar vuurwerk midden op het veld gooiden. Op dit moment is Rob niet hersteld en is hij mentaal en fysiek niet in staat om te werken en te keepen. Ook zijn teamgenoten zijn gedupeerd. Mentaal zijn ze door de gebeurtenissen aangeslagen en moeten ze hun teammaat en keeper missen.

Bestudering van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal Seizoen 2018-2019 leert dat hierin niet wordt voorzien in wat zich op 1 juni afspeelde. Vanuit dat feit is het misschien wel logisch dat je dan een besluit neemt dat de smaak van onrecht met zich meedraagt en zeker niet voorziet in de behoefte van de gedupeerden. En die behoefte is tenminste het recht op een normale wedstrijdvoorbereiding.

Overigens meldt de KNVB via KNVB-media op 16 januari 2019 dat er afspraken zijn gemaakt over harder optreden tegen vuurwerk rondom het voetbal. In de praktijk was van die afspraken op 1 juni 2019 niets terug te vinden. De door de KNVB aangestelde scheidsrechter ging akkoord met de door het bestuur van NSVV gefaciliteerde sfeeractie. Het is de vraag of hij zich heeft vergewist van de voornemens van de KNVB van 16 januari 2019, van de aard van het aanwezige en gebruikte vuurwerk en de borging van de veiligheid. Het gegeven akkoord lijkt hier haaks op te staan. Uiteindelijk mondde dit akkoord uit in een gitzwarte tragedie. Een gewonde keeper, mentaal geknakte spelers en een wedstrijd die niet kon beginnen.

Wat ons met name bezig houdt, waar ligt voor de KNVB de grens? Het zou de KNVB sieren om het besluit van de tuchtcommissie passend te maken voor de gedupeerden. De verwondingen van Rob de Groot kun je niet wegnemen. Ook de mentale schade voor Rob en zijn teamgenoten van v.v. Altena niet. Wel kun je ze tenminste het recht geven op een normale wedstrijdvoorbereiding. En dat is een andere voorbereiding die nu voor v.v. Altena dreigt. Spelers moeten wegblijven van colleges, verlof vragen bij de baas, in de avondspits naar Numansdorp en waarschijnlijk de avondmaaltijd overslaan. In het gunstigste geval levert deze ondoelmatige voorbereiding een korte en mindere voorbereiding op voor de wedstrijd van zaterdag 8 juni. Is dit wat we willen in het amateurvoetbal van 2019?

Daarnaast speelt het gevoel bij de spelers dat ze als slachtoffers/gedupeerden extra worden gestraft en zijn daar zeer emotioneel over. Ook is er een gevoel van onveiligheid als het gaat over het spelen in Numansdorp. Voor de spelers is dat de plaats waar hun veiligheid in gevaar is (geweest).

Conclusie: Het besluit van de tuchtcommissie van de KNVB baat de gedupeerden en slachtoffers van 1 juni 2019 niet, maar het schaadt wel. Jan Dirk van der Zee: Wij roepen u op om recht te doen aan de slachtoffers en gedupeerden door de tuchtcommissie ter verantwoording te roepen en het besluit van 4 juni 2019 met onmiddellijke ingang te herzien. De slachtoffers en gedupeerden verdienen het niet om door het besluit van de tuchtcommissie nog verder benadeeld te worden.

Met vriendelijke groeten,

Cor Geelhoedt voorzitter v.v. Altena