Stan van Oord blijft klassementsleider

WOUDRICHEM • Ook na de lastige races in Zolder leidt Woudrichemmer Stan van Oord het klassement van de Supercar Challenge.

De dubbele poleposition voor de twee races in de Supercar Challenge tijdens de Zolder Superprix hebben Stan van Oord geen podium opgeleverd.

"We weten uit ervaring dat Zolder voor onze SEAT Leon Cup racer niet het ideale circuit is. Daar komen dan de hitte, de bijbehorende extreme bandenslijtage en de successeconden van de eerste races nog bij. We hebben alles dat mogelijk was uit de races gehaald en zijn blij dat we in onze klasse nog steeds aan de leiding gaan", stelt de regerend kampioen in de divisie Supersport 1 tevreden.