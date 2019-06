Judoka Martien Hopkoper uit Hank benoemd tot bondsridder

HANK • Hankenaar Martien Hopkoper is zaterdag door de Judo Bond Nederland benoemd tot bondsridder met een gouden ereteken.

Hopkoper kreeg zijn onderscheiding, die in de judowereld de status heeft van een koninklijke onderscheiding, in sporthal Achter de Tuintjes in Gilze. Bondsridders zijn bijna altijd mensen die in de schaduw en als vrijwilliger heel veel werk verzetten en dat gedurende heel veel jaren. Hopkoper, verbonden aan judovereniging Klundert en sportschool Jan de Rooij in Goirle, is inmiddels 37 jaar scheidsrechter en heeft sinds 1999 zijn lerarendiploma.

De Hankenaar is sinds 2000 dan examinator. Hij is derde dan, dus zwarte band. Judoka's beginnen met gekleurde banden en die halen ze gewoon bij de club. Als je zwarte band wilt worden kan dat niet meer bij de club.

Wedstrijdjudoka's krijgen zwart als ze Nederlands kampioen worden en ook bij wereldtitels en Olympische titels horen promoties. De meeste mensen doen gewoon examen. Via wedstrijden kun je punten halen en met een bepaald aantal punten wordt het examen wat minder zwaar op technisch vlak, maar uiteindelijk doet iedereen een technisch examen. Zo'n examen vond zaterdag plaats in Gilze, waarbij Hopkoper dus zijn onderscheiding kreeg.

Anton Geesink

Judo Bond Nederland kent vele ereleden, leden van verdienste en bondsridders. Anton Geesink was bijvoorbeeld erelid, Mark Huizinga is lid van verdienste. Willem Ruska, tweevoudig Olympisch en wereldkampioen komt niet voor op de lijst. Sporters blijven voor altijd verbonden aan de judobond.

De mensen van deze lijst worden altijd uitgenodigd voor de topwedstrijden en voor de feestelijke recepties en dergelijke. Ze krijgen, als de judobond wereldkampioenschappen organiseert, een mooie plek en een mooie maaltijd en dergelijke en ook op een nationaal kampioenschap zullen deze mensen voor de rest van hun leven tussen de vips mogen zitten.

Eind mei zette de judobond al Wil Haans in het zonnetje. Tijdens de Zuid-Nederlandse kampioenschappen voor jeugdteams ontving Haans het bondsridderschap met een bronzen spelt uit handen van districtsvoorzitter John Beer. Haans is al 26 jaar actief als judoscheidsrechter.

